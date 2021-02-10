Facebook заблокировал рекламу, посчитав снимки коровы и игроков в крикет «откровенно сексуальными»

Британец Майкл Холл хотел прорекламировать в Facebook свою цифровую фотогалерею Northwall Gallery с помощью нескольких снимков, однако соцсеть заблокировала контент, посчитав его «откровенно сексуальным» или нарушающим другие правила платформы. Об этом пишет Би-би-си.

В частности, под блокировку попали фотографии с коровой в поле, со сборной Англии по крикету и с высотным офисным зданием. Алгоритмы приняли их за сексуальных контент.

Также заблокированными оказались снимки: неоновой вывески со словом «диско» (реклама алкоголя), трамвайных путей во французском Реймсе (нарушает правила продажи билетов), панорамы Гонконга (на фотографии нет «ничего для продажи»), фейерверка (реклама оружия) и ряби на пруду (продажа «товаров для взрослых»).