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Facebook заблокировал рекламу, посчитав снимки коровы и игроков в крикет «откровенно сексуальными»

Семён Гудошников
Сегодня в 10:08

Британец Майкл Холл хотел прорекламировать в Facebook свою цифровую фотогалерею Northwall Gallery с помощью нескольких снимков, однако соцсеть заблокировала контент, посчитав его «откровенно сексуальным» или нарушающим другие правила платформы. Об этом пишет Би-би-си.

В частности, под блокировку попали фотографии с коровой в поле, со сборной Англии по крикету и с высотным офисным зданием. Алгоритмы приняли их за сексуальных контент.

Также заблокированными оказались снимки: неоновой вывески со словом «диско» (реклама алкоголя), трамвайных путей во французском Реймсе (нарушает правила продажи билетов), панорамы Гонконга (на фотографии нет «ничего для продажи»), фейерверка (реклама оружия) и ряби на пруду (продажа «товаров для взрослых»).

© Mike Hall/Northwall Gallery
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© Mike Hall/Northwall Gallery
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© Mike Hall/Northwall Gallery
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В один момент профилю Майкла Холла в соцсети и вовсе запретили публиковать любую рекламу. При этом, по словам фотографа, ни в одном из его 400 снимков нет «ничего рискованного».

После каждой блокировки британец подавал апелляции, но ни разу не получил ответа. «Когда вы управляете малым бизнесом, или любым бизнесом, и пытаетесь понять, что идет не так, вы не должны сталкиваться с произвольным процессом без возможности поговорить с кем‑нибудь», — возмущается Холл.

Журналисты Би-би-си обратились в пресс-службу Facebook и там заявили, что проведут проверку. На следующий день представители компании заявили, что публикации Холла были заблокированы по ошибке.

Это не первый раз, когда алгоритмы Facebook принимают безобидные изображения за сексуальный контент. В октябре прошлого года соцсеть запретила рекламировать на своей платформе семена лука от небольшого хозяйства в канадском Сент-Джонсе, посчитав изображение на обложке откровенно сексуальным. В тот раз представители компании также заявили, что блокировка произошла по ошибке. Рекламу в итоге восстановили, а ее автору принесли извинения.

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