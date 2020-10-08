Facebook заблокировал рекламу лука, посчитав ее сексуальным контентом

Facebook запретил рекламировать на своей платформе семена лука от небольшого хозяйства в канадском Сент-Джонсе, посчитав, что обложка на постере содержит «откровенно сексуальное изображение». Об этом пишет CBC.

«На днях нас уведомили, что это «откровенно сексуальное изображение», так что его пришлось запретить на сайте, — говорит менеджер компании Джексон Маклин —Я предполагаю, что эти две круглые формы могли быть неправильно истолкованы как грудь или что‑то в этом роде, в каком‑то смысле обнаженное».