Facebook заблокировал рекламу лука, посчитав ее сексуальным контентом

Facebook запретил рекламировать на своей платформе семена лука от небольшого хозяйства в канадском Сент-Джонсе, посчитав, что обложка на постере содержит «откровенно сексуальное изображение». Об этом пишет CBC.
«На днях нас уведомили, что это «откровенно сексуальное изображение», так что его пришлось запретить на сайте, — говорит менеджер компании Джексон Маклин —Я предполагаю, что эти две круглые формы могли быть неправильно истолкованы как грудь или что‑то в этом роде, в каком‑то смысле обнаженное».
По словам Маклина, он заплатил Facebook за рекламу и собирался разместить ее весной, но когда получил отказ от сайта, то просто рассмеялся. «У вас должно быть довольно активное воображение, чтобы посмотреть на это и найти что‑то сексуальное», — шутит он.
В Facebook пояснили, что используют автоматизированные технологии, чтобы блокировать изображения обнаженных людей. И иногда эти алгоритмы не могут отличить луковицу от сексуального контента.
Рекламу на сайте в результате восстановили, а соцсеть принесла извинения за ложную блокировку.