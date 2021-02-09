Жар-птица ест кокосы в финальном трейлере сказки «Конек-горбунок»

Компания Sony Pictures опубликовала финальный трейлер фильма «Конек-горбунок» Олега Погодина. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Режиссером ленты выступил Олег Погодин, известный по работе над картиной «Время первых». Ивана-дурака сыграл Антон Шагин, исполнивший главную роль в «Стилягах». Заглавного персонажа в ленте создали при помощи 3D-анимации, и его голосом стал Павел Деревянко. Он не только озвучил Конька, но и сыграл его в костюме для захвата движения.