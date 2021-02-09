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Жар-птица ест кокосы в финальном трейлере сказки «Конек-горбунок»

Константин Зорниченко
Сегодня в 18:49

Компания Sony Pictures опубликовала финальный трейлер фильма «Конек-горбунок» Олега Погодина. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Режиссером ленты выступил Олег Погодин, известный по работе над картиной «Время первых». Ивана-дурака сыграл Антон Шагин, исполнивший главную роль в «Стилягах». Заглавного персонажа в ленте создали при помощи 3D-анимации, и его голосом стал Павел Деревянко. Он не только озвучил Конька, но и сыграл его в костюме для захвата движения.

Сценарий по сказке русского писателя Петра Ершова создали Алексей Бородачев и Олег Погодин. Роли в фильме также исполнили Паулина Андреева, Ян Цапник, Олег Тактаров и Владимир Дикун.

После выхода предыдущего трейлера картины стало известно, что в ней сыграл Михаил Ефремов. Ему досталась роль царя.

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