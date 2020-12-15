Михаил Ефремов сидит на троне в трейлере сказки «Конек-горбунок»

Режиссером ленты выступил Олег Погодин, известный по работе над картиной «Время первых». Ивана-дурака сыграл Антон Шагин, исполнивший главную роль в «Стилягах». Заглавного персонажа в ленте создали при помощи 3D-анимации, и его голосом стал Павел Деревянко . Он не только озвучил Конька, но и сыграл его в костюме для захвата движения.

«Иван — не царевич, не богатырь, не красавец, а старшие братья и вовсе его дураком считают. Но все меняется, когда у Ивана появляется друг и верный помощник — Конек-горбунок. Пусть он ростом невелик, зато умный и смелый. С таким другом никакой враг не страшен. Ну почти никакой. С таким помощником и ничего невозможного нет», — говорится в описании видео.

Сценарий по сказке русского писателя Петра Ершова создали Алексей Бородачев и Олег Погодин. Роли в фильме также исполнили Михаил Ефремов, Паулина Андреева, Ян Цапник, Олег Тактаров и Владимир Дикун.

Ранее Sony Pictures показала первый трейлер фильма «Общага» с Ириной Старшенбаум, Юлией Ауг и Никитой Ефремовым. Это режиссерский дебют Романа Васьянова, выступившего оператором «Отряда самоубийц» и «Ярости».