перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Ковидло, голомордые и гречкохайп. Лингвисты перечислили слова, появившиеся в пандемию 11:31
Ella Ivanescu/Unsplash В России побит рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет
В России побит рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет 11:16
Сын Виктора Цоя подал иск на Алексея Учителя и прокатчиков фильма «Цой» 10:46
В России за сутки выявили 22 410 случаев коронавируса. Число смертей — рекордное 10:40
Кадыров поручил заменить персонажей Marvel на стенах детского центра на «настоящих героев» 9:59
SpaceX Crew-1 успешно пристыковался к МКС. Астронавты перешли на борт космической станции 9:54
Барак Обама поделился плейлистом любимых песен периода его президетнства
Барак Обама поделился плейлистом любимых песен периода его президетнства 9:18
Команда SpaceX Crew-1 взяла с собой в космос малыша Йоду 4:07
«Это грязная мешанина»: Энтони Берджесс не хотел, чтобы люди читали «Заводной апельсин» 3:32
В 2020 году число россиян, получающих пособия по безработице, выросло в пять раз 2:33
Премьер-министр РФ: в России значительно сократят число чиновников 2:13
Пресс-материалы IKEA начнет делать кресла и подушки из переработанных пластиковых бутылок
IKEA начнет делать кресла и подушки из переработанных пластиковых бутылок 1:38
«Предательство психически больных»: Дэвид Финчер раскритиковал «Джокера» 1:00
Роскосмос рассекретил информацию о «лунной гонке» СССР и США Вчера в 23:31
Vladey проведет арт-аукцион «Любовь и коррупция» Вчера в 22:33
Слабые сваи и многочисленные нарушения: Ростехнадзор завершил расследование аварии на «Норникеле» Вчера в 22:04
Hulu/YouTube Hulu показал трейлер документального фильма о рэпере Текаши 6ix9ine
Hulu показал трейлер документального фильма о рэпере Текаши 6ix9ine Вчера в 21:51
В Горном университете попросили студентов не участвовать в митингах, чтобы не заразиться COVID-19 Вчера в 21:26
Джейден Смит выпустил клип на саундтрек к игре «Человек-паук: Майлз Моралес» Вчера в 21:14
Навальный подал в суд на Пескова, «Ровесник» закрывается и другие новости дня Вчера в 20:37 Дайджест
Отключить рекламу

В России побит рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:16

В России побит антирекорд по загрязнению воздуха за 16 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании FinExpertiza.

За три квартала 2020 года всего зафиксировали 171 случай загрязнения. По сравнению с 2019 годом количество вредных выбросов в атмосферу выросло в три раза, а максимум десятилетней давности превышен на треть, отмечает издание.

Рост был замечен еще в зимние месяцы 2020 года (с 27 до 44 случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Весной их было всего два, а вот после снятия весеннего карантина рост числа загрязнений заметно ускорился.

За третий квартал были зарегистрированы 125 случаев загрянения. Примерно столько же — 126 случаев — было в третьем квартале 2010 года, который до настоящего момента был рекордным по числу выбросов за весь шестнадцатилетний период доступной статистики.

Больше половины выбросов — 112 — произошли в Самарской области, регионе с развитой автомобильной промышленностью и индустрией. Дальше в рейтинге идут Бурятия (22 случая), Оренбургская область (9 случаев), Забайкальский край (8 случаев) и Красноярский край (7 случаев). Городами с наибольшим числом выбросов в атмосферу стали Самара, Селенгинск (Бурятия), Чита (Забайкальский край), Улан-Удэ и Красноярск.

Как утверждают эксперты, рекордная статистика связана в первую очередь с ростом высоких загрязнений воздуха, а вот число экстремально высокий загрязнений остается стабильным — четыре инцидента за 9 месяцев.

Высокое загрязнение — ситуация, при которое в воздухе содержится одно или несколько веществ, превышающее допустимую концентрацию больше, чем в 10 раз. При экстремально высоком загрязнении превышение концентрации составляет 20-29 раз, если выбросы сохраняются свыше двух суток, в 30–49 раз при сохранении этого уровня от восьми часов и более, либо в 50 и более раз при разовой фиксации.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
классика
Теодор Курентзис и musicAeterna
Авральный Брамс с дирижером-мистиком
биография
Цой
Еще один байопик о легендарном рок-музыканте
премьеры
Горбачев
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в роли четы Горбачевых
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
драма
Еще по одной
Алкодрама Томаса Винтерберга
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить