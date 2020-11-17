В России побит рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет

В России побит антирекорд по загрязнению воздуха за 16 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании FinExpertiza.

За три квартала 2020 года всего зафиксировали 171 случай загрязнения. По сравнению с 2019 годом количество вредных выбросов в атмосферу выросло в три раза, а максимум десятилетней давности превышен на треть, отмечает издание.

Рост был замечен еще в зимние месяцы 2020 года (с 27 до 44 случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Весной их было всего два, а вот после снятия весеннего карантина рост числа загрязнений заметно ускорился.

За третий квартал были зарегистрированы 125 случаев загрянения. Примерно столько же — 126 случаев — было в третьем квартале 2010 года, который до настоящего момента был рекордным по числу выбросов за весь шестнадцатилетний период доступной статистики.

Больше половины выбросов — 112 — произошли в Самарской области, регионе с развитой автомобильной промышленностью и индустрией. Дальше в рейтинге идут Бурятия (22 случая), Оренбургская область (9 случаев), Забайкальский край (8 случаев) и Красноярский край (7 случаев). Городами с наибольшим числом выбросов в атмосферу стали Самара, Селенгинск (Бурятия), Чита (Забайкальский край), Улан-Удэ и Красноярск.

Как утверждают эксперты, рекордная статистика связана в первую очередь с ростом высоких загрязнений воздуха, а вот число экстремально высокий загрязнений остается стабильным — четыре инцидента за 9 месяцев.