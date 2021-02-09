Алексей Агранович назначен новым худруком «Гоголь-центра»

Новым художественным руководителем театра «Гоголь-центр» станет актер Алексей Агранович. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры Москвы.

Нынешний худрук театра Кирилл Серебренников покинет пост 25 февраля — в этот день заканчивается его трудовой договор. Агранович вступит в должность на следующий день после ухода Серебренникова, 26 февраля.

Новость о том, что Департамент культуры Москвы решил не продлевать контракт с Серебренниковым, появилась в СМИ на прошлой неделе. Сам режиссер подтвердил информацию о своем уходе 9 февраля.

Он поблагодарил друзей и врагов за уникальный опыт и заявил, что «Гоголь-центр» продолжит жить, «потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей».

Новость дополняется…