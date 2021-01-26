Кевина Харта утвердили на роль в экранизации игры «Borderlands»

Американский актер и комик Кевин Харт снимется в экранизации игры «Borderlands» студии Gearbox Software. Об этом сообщает Variety.

Харт исполнит роль Роланда, опытного бывшего солдата, ставшего наемником. Действие игры, на которой основана картина, разворачивается в будущем на планете Пандора, куда человечество отправилось в поисках лучшей жизни. Вскоре выяснилось, что Пандора — место недружелюбное, где практически ничего нет, кроме нескольких старых инопланетных развалин.

«Borderlands» снимет Элай Рот, создавший с Робертом Родригесом и Квентином ТарантиВно кинопроект «Грайндхаус». Сценарий напишет шоураннер «Чернобыля» Крейг Мейзин. В мае прошлого года на роль героини с псионическими способностями Лилит утвердили Кейт Бланшетт.

Ранее стало известно, что Элай Рот займется продюсированием хоррор-фильмов совместно с рэпером 50 Cent. Компания музыканта G-Unit Film & Television заключила контракт с Arts District Entertainment и студией 3BlackDot на создание трех картин.