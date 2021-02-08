Marvel уволила актера озвучки за серьезный спойлер сериала «ВандаВижен»

Компания Marvel уволила актера испанского дубляжа сериала «ВандаВижен» Родри Мартина, который сделал серьезный спойлер проекта. Об этом сообщает The Independent.

Внимание: спойлеры!

В конце пятого эпизода появляется брат Ванды Пьетро Максимофф, роль которого в серии фильмов «Мстители» исполнял Аарон Тейлор-Джонсон, но в шоу персонажа сыграл Эван Питерс. Он также известен по роли Ртути во франшизе «Люди Икс». Сами герои «ВандаВижен» отмечают в сериале такую перестановку персонажей.

Родри Мартин, озвучивший на испанском Ртуть в картинах «Люди Икс», написал в своих соцсетях, что тоже поработал над «ВандаВижен», из‑за чего поклонники предположили, что вместо Аарона Тейлора-Джонсона брата Ванды сыграет Эван Питерс. Позже люди заметили, что имени Мартина нет в титрах, а артистом озвучки Максимоффа указан Мануэль Гимено.

Премьера «ВандаВижен» состоялась на стриминговом сервисе Disney+ 15 января. Действие проекта разворачивается после событий фильма «Мстители: Финал». Алая Ведьма и Вижен живут мирной семейной жизнью, но вскоре начинают подозревать, что их реальность совсем не такая, какой кажется на первый взгляд.