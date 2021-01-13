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Американец забыл пароль от кошелька с биткоинами на 240 млн долларов. У него осталось две попытки

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:35

Программист из Сан-Франциско Стефан Томас забыл пароль доступа к защищенному внешнему диску, на котором хранятся ключи от электронного кошелька с биткоинами на 240 млн долларов. Его историю опубликовала газета The New York Times.

В начала 2010-х Томас стал интересоваться биткоинами. По его словам, ему понравилось, что она неподконтрольна государствам и крупным компаниям. В 2011-м он выпустил ролик «Что такое биткоин?», в котором вкратце объяснил концепцию криптовалюты. Один из поклонников новой платежной системы, посмотревший видео, отблагодарил Томаса, подарив ему 7002 биткоина.

Примерно в это время курс криптовалюты впервые пересек отметку в 1 доллар, и программист загрузил ключи к кошельку на диск IronKey. Он записал комбинацию от внешнего носителя на листке бумаги, но позже потерял его.

IronKey дает только 10 попыток на ввод пароля, после чего блокирует содержащиеся на нем данные навсегда. Сейчас Томас израсходовал уже восемь попыток.

Компания Chainalysis, которая занимается статистическими исследованиями криптовалют, выяснила, что около 20% всех биткоинов утрачены их владельцами из‑за потерянных паролей. Согласно текущему курсу, это примерно 140 млн долларов в криптовалюте.

В начале января стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 34 тыс. долларов. Сейчас криптовалюта оценивается примерно в 35 тыс. долларов. Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2017 года. Тогда биткоин стоил более 19 тыс. долларов.

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