У станции метро «Тверская» в Москве мужчина поджег себя. Его спасли

В Москве мужчина совершил попытку самосожжения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел рядом со станцией метро «Тверская». К неизвестному на помощь кинулись прохожие и повалили его на землю. Мужчину удалось спасти, сейчас ему оказывают помощь.

Связан ли инцидент с акциями протеста, проходящими сегодня в столице, не уточняется.

31 января, второе воскресенье подряд, проходят несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального. Поводом для их проведения стал арест оппозиционера после его возвращения из Германии. В центре Москвы закрыли станции метро, а также не работает часть магазинов и кафе.

В столице уже произошли столкновение протестующих и силовиков. По данным «ОВД-Инфо» на 15.38, в городе задержали 844 человек. Всего по стране правозащитники насчитали 3062 задержанного.