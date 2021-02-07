Турпоток в Петербурге в 2020 году снизился на 70%

Падение турпотока в Петербурге в 2020 году составило почти 70%. Об этом сообщает «Интерфакс».

Заместитель главы комитета по развитию туризма города Нана Гвичия заявила, что в Петербург иностранцев приехало на 82% меньше, а российских туристов — на 70% меньше. По ее словам, в прошлом году увеличилось время пребывания в городе, и люди, посещавшие его, тратили больше денег.

«Цели прибытия тоже стали иными, все-таки отразилась пандемия на выборе многих туристов», — сказала Гвичия.

Объемы семейного туризма в Петербург увеличила программа кешбэка, но чаще всего гости останавливались у родственников и приезжали с деловыми целями либо на учебу.

В прошлом году в Исландии предприняли меры по решению проблемы снижения турпотока на фоне антикоронавирусных ограничений. Власти предложили иностранцам, работающим удаленно, получить долгосрочные визы и жить в островном государстве вместе со своими семьями до шести месяцев. Правда это коснулось только жителей Канады, Дании, Бразилии, Аргентины, Болгарии, Финляндии, Франции, Гватемалы, Израиля, Мексики, Новой Зеландии, Сингапура, США и Японии.