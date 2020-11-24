Исландия предложила иностранцам на удаленке полугодовые визы, чтобы компенсировать нехватку туристов

Власти Исландии предложили иностранцам, работающим удаленно, получить долгосрочные визы и жить в островном государстве вместе со своими семьями до шести месяцев. Об этом сообщил портал Work in Iceland.

На специальные визы смогут претендовать граждане стран, которые имеют право путешествовать по Исландии без визы. Среди них — граждане Канады, Дании, Бразилии, Аргентины, Болгарии, Финляндии, Франции, Гватемалы, Израиля, Мексики, Новой Зеландии, Сингапура, США и Японии.

Долгосрочные визы выдадут только тем иностранцам, которые зарабатывают в месяц 1 млн исландских крон (7 360 долларов) или около 88 тысяч долларов в год. При этом гражданин должен подтвердить, что работает на иностранную компанию или официально является самозанятым.

С помощью предложения для удаленных сотрудников власти Исландии надеются компенсировать потери доходов из‑за нехватки туристов в период пандемии — турпоток в 2020 году сократился на 79%. По словам бывшего члена парламента Асты Гудрун Хульгадоттир, правительство хочет, чтобы высокооплачиваемые профессионалы тратили свои деньги на острове.