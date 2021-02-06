Скандал в семье Вуди Аллена в тизере документалки «Allen v. Farrow»

Проект, состоящий из четырех серий, раскроет подробности конфликта между Алленом и Фэрроу, который привел к обвинениям в домогательствах со стороны приемной дочери Дилан и ссоре с сыном Ронаном. По заявлениям авторов документалки, до настоящего времени, общественности не было известно и доли того, что происходило в семье артистов.

Стриминговый сервис HBO Max выпустил трейлер документального сериала «Allen v. Farrow», рассказывающего о скандале в семье Вуди Алена и Мии Фэрроу . Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

В 2014 году Дилан Фэрроу рассказала, что подверглась насилию со стороны отчима в 1992-м, когда ей было восемь лет. Вуди Аллен отрицает это: по его словам, девушка говорит неправду по указанию его бывшей жены. Правоохранительные органы после обвинения начали проверку, но она ничем не закончилась.

В 1997 году Вуди Аллен женился на приемной дочери Мии Фэрроу, Сун-И Превен. Они по-прежнему вместе.