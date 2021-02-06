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Бюджетные расходы России могут увеличиться из‑за акций протестов

Виктория Шанина
Сегодня в 13:20

Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что акции протеста в поддержку Алексея Навального могут спровоцировать большие траты из федерального бюджета. Согласно новому прогнозу расходов отмечается, что угроза стабильности правительства России возможна только в долгосрочной перспективе.

Аналитики полагают, что в будущем протесты могут подорвать авторитет правительства, что «осложнит задачу обеспечения конституционного большинства на выборах в Госдуму» и приведет к уменьшению бюджетной консолидации.

Сейчас, по данным специалистов, кредитный рейтинг России на уровне «ВВВ» остается стабильным. К тому же, он отражает «надежность и последовательность проводимой политики». Этому способствует сильный внешний баланс и самое низкое соотношение госдолга и ВВП среди сопоставимых государств. Глава Минфина Антон Силуанов связывает это с успешным преодолением последствий коронавируса.

В конце января в разгар протестов на покупку бронежилетов «с воротником и фартуком» для Росгвардии было выделено 175,5 млн рублей из федерального бюджета. Такой элемент формы сможет защитить бойца от пуль стрелкового оружия, осколков мин и гранат и снизит риск контузионной травмы.

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