Бюджетные расходы России могут увеличиться из‑за акций протестов

Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что акции протеста в поддержку Алексея Навального могут спровоцировать большие траты из федерального бюджета. Согласно новому прогнозу расходов отмечается, что угроза стабильности правительства России возможна только в долгосрочной перспективе.

Аналитики полагают, что в будущем протесты могут подорвать авторитет правительства, что «осложнит задачу обеспечения конституционного большинства на выборах в Госдуму» и приведет к уменьшению бюджетной консолидации.

Сейчас, по данным специалистов, кредитный рейтинг России на уровне «ВВВ» остается стабильным. К тому же, он отражает «надежность и последовательность проводимой политики». Этому способствует сильный внешний баланс и самое низкое соотношение госдолга и ВВП среди сопоставимых государств. Глава Минфина Антон Силуанов связывает это с успешным преодолением последствий коронавируса.

В конце января в разгар протестов на покупку бронежилетов «с воротником и фартуком» для Росгвардии было выделено 175,5 млн рублей из федерального бюджета. Такой элемент формы сможет защитить бойца от пуль стрелкового оружия, осколков мин и гранат и снизит риск контузионной травмы.