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Квентин Тарантино назвал фильм «Джокер» однообразным

Юлия Онодэра
Вчера в 23:35

Американский режиссер Квентин Тарантино рассказал о своих впечатлениях от фильма «Джокер» Тодда Филлипса. Своим мнением о картине он поделился в трехчасовом подкасте для издания Empire.

Тарантино назвал драму несколько однообразной, хотя и похвалил ленту за эффектную историю и хороший темп повествования. Кроме того, режиссер не одобрил схожесть «Джокера» с культовым фильмом Мартина Скорсезе «Таксиста».

«Это в таком мире мы сейчас живем? Берешь отличный фильм из 1970-х и переделываешь его, словно какой‑то артефакт поп-культуры? „Таксист“ в виде „Джокера“, „Апокалипсис сегодня“ в виде „К звездам“», — сказал Тарантино.

Также кинематографист отметил, что картину Тодда Филлипса необходимо смотреть только на большом экране. «Если вы смотрели этот фильм в самолете, на стриминге или на DVD, то вы не видели фильм», — заключил режиссер.

Больше всего Тарантино понравилась сцена с ток-шоу в финале ленты. На его взгляд, этот эпизод не просто держит зрителей в напряжении, но и завораживает их, а также заставляет «думать, как сумасшедший».

«Мы обсудили массовый подрыв ожиданий, реакцию зрителей, причины и следствия происходящего на экране, изменение атмосферы в зале. Однако именно сцена с ток-шоу в „Джокере“ охватывает все эти вещи на глубоком уровне, который большинство зрителей просто не способны понять», — заявил автор «Криминального чтива».

Ранее фильм «Джокер» раскритиковал также Дэвид Финчер. По мнению создателя «Бойцовского клуба», успех картине, которая неверно изображает психические заболевания, обеспечила лента «Темный рыцарь» Кристофера Нолана.

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