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«Предательство психически больных»: Дэвид Финчер раскритиковал «Джокера»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:00

Американский режиссер Дэвид Финчер раскритиковал фильм Тодда Филлипса «Джокер». По мнению кинематографиста, картина неверно изображает психические заболевания. Об этом Финчер заявил в интервью The Daily Telegraph.

Режиссер назвал картину «предательством психически больных» и обвинил голливудские киностудии в поддержке только потенциально кассовых фильмов, которые «принесут им миллиард долларов».

По мнению Финчера, успех «Джокеру» обеспечила лента «Темный рыцарь» Кристофера Нолана. Сам по себе сценарий фильма он не считает интересным. «Не думаю, что кто‑нибудь посмотрел на этот материал и подумал: «Да, давайте возьмем возьмем Трэвиса Бикла (персонаж фильма «Таксист» — Прим. ред.) и Руперта Пупкина (персонаж фильма «Король комедии» — Прим. ред.) и объединим их», — сказал режиссер.

Также Финчер рассказал подробнее об эксклюзивном контракте с Netflix, который он подписал недавно. По словам режиссера, сотрудничество с стриминговыми платформами позволяет выпускать кино со средним бюджетом.

«То, что делают стримеры, обеспечивает платформу для такого рода кино, которое на самом деле отражает нашу культуру и выступает с большими идеями, такими как: о чем люди беспокоятся и в чем не уверены», — отметил Финчер.

В декабре Финчер выпустит на Netflix свой первый фильм, им станет черно-белый байопик голливудского сценариста Хермана Манкевича под названием «Манк». Также режиссер работает над мини-сериалом, посвященным проблеме «культуры отмены».

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