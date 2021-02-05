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Рита Ора и казахстанский продюсер Imanbek выпустят совместный мини-альбом

Семён Гудошников
Сегодня в 9:43

Британская певица Рита Ора выпустит вместе с казахстанским продюсером Imanbek совместный EP. Его анонсом артистка поделилась у себя в инстаграме. Дата релиза — 12 февраля.

Гостями пластинки станут французский диджей Дэвид Гетта, американский рэпер Gunna и аргентинский трэп-артист Khea. Название грядущего мини-альбома — «Bang».

Для Оры этот EP станет первым релизом после альбома «Phoenix», который вышел в ноябре 2018 года. Всего на счету певицы два студийника и один мини-альбом. Третий лонгплей, вероятно, появится в этом году — работу над ним Ора подтвердила в 2019 году.

В том же 2019-м мировая известность пришла Imanbek — тогда он сделал ремикс на трек «Roses» рэпера Saint Jhn. Песня завирусилась в титктоке, а позже пробилась в том Billboard. С тех пор казахстанец успел поработать с Тори Лейнзом, Ашером, Marshmello и Afrojack.

В прошлом году продюсера номинировали на «Грэмми» в категории ремикс года, все за ту же переработку «Roses». «Афиша Daily» объясняла, почему творчество Иманбека, тем не менее, не повод восхищаться.

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