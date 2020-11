Премия «Грэмми» объявила номинантов

На звание лучшего альбома претендуют «Chilombo» Джене Айко, одноименная пластинка группы Black Pumas, «Everyday Life» от Coldplay, «Djesse Vol. 3» Джейкоба Кольера, «Women In Music Pt. III» от группы Haim, «Future Nostalgia» Дуа Липы, «Hollywood’s Bleeding» рэпера Post Malone и «folklore» певицы Тейлор Свифт.

Лучшей записью года (награда вручается исполнителю) может стать «Black Parade» Бейонсе, «Colors» группы Black Pumas, Rockstar рэперов DaBaby и Roddy Ricch, «Say So» певицы Doja Cat, «Everything I Wanted» от Билли Айлиш, «Don’t Start Now» Дуа Липы, «Circles» от Post Malone и совместная работа рэп-исполнительницы Megan Thee Stallion и Бейонсе «Savage».

Лучшей песней года (награда вручается автору песни) могут стать «Black Parade» Бейонсе, «The Box» от Roddy Ricch, «Cardigan» от Тейлор Свифт, «Circles» от Post Malone, «Don’t Start Now» Дуа Липы, «Everything I Wanted» от Билли Айлиш, «I Can't Breathe» певицы H.E.R. и совместный трек JP Saxe и Джулии Майклз «If The World Was Ending». Номинанты на звание лучшего нового исполнителя — Ингрид Андресс, Фиби Бриджерс, Chika, Ноа Сайрус, D Smoke, Doja Cat, Kaytranada и Megan Thee Stallion.

Кроме того, среди претендентов на награду оказался казахский диджей и музыкальный продюсер Imanbek. Его переработка песни «Roses» гайанского рэпера Saint Jhn может получить награду как ремикса года.

«Грэмми» вручается в более чем 80 номинациях. 63-я церемония вручения наград пройдет 31 января, ведущим выступит Тревор Ноа.

Список лауреатов «Грэмми» 2020 года находится здесь.