Гостям Олимпийских игр в Токио запретят петь и кричать на стадионах

Гостям Летних Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в июле–августе 2021 года, запретят петь и кричать на стадионах. Об этом стало известно из инструкций для техперсонала и представителей спортивных федераций, сообщила Русская служба Би-би-си.

Участников соревнований также попросят воздержаться от скандирования и иных вербальных способов поддержки коллег по команде. Вместо этого присутствующим на турнирах предлагают выражать свои эмоции с помощью аплодисментов.

Чтобы обеспечить безопасность на Играх, организаторы также потребуют каждого гостя заполнить личный «план мероприятий» на 14 дней — в нем подробно нужно будет расписать все свои перемещения и действия (подобные планы необходимо заполнять и при получении визы в Японию).

Атлетам не разрешат посещать те соревнования, в которых они не участвуют. Кроме того, спортсмены не смогут в течение первых двух недель в Токио заходить в магазины, рестораны, бары, спортзалы и другие общественные места.

«Свое место размещение разрешается покидать только для посещения официальных мест проведения соревнований и ограниченного списка других мест», — сообщается в опубликованном документе.

От техперсонала и спортивных чиновников не потребуют справок о вакцинации. Им достаточно будет предоставить отрицательные тесты на коронавирус, сделанные не ранее чем за четыре недели до приезда в Японию. Спортсменов же будут проверять на вирус регулярно — как минимум, раз в четыре дня.

Участникам Игр не рекомендуют находиться в закрытых пространствах, пользоваться общественным транспортом и запрещают близкие физические контакты, «включая объятия и рукопожатия». Нарушение правил может грозить отзывом аккредитации.

«Мы знаем, что эти Игры будут во многом отличаться от других. Для всех их участников будут предусмотрены ограничения и условия. Им нужно будет проявить гибкость и понимание», — заявил исполнительный директор МОК Кристофер Дуби.

Ранее в СМИ распространилась информация, что из‑за продолжающейся пандемии коронавируса правительство Японии может отказаться от проведения Олимпиады. Однако МОК опроверг этот слух. Соревнования пройдут, как и было намечено, с 23 июля по 8 августа 2021 года.