Times: правительство Японии хочет отменить Олимпийские игры в Токио

Правительство Японии считает, что Олимпийские игры в Токио, намеченные на 2020 год и затем перенесенные на год позже, придется отменить. Об этом сообщила газета Times.

По информации издания, власти страны считают, что провести соревнования не получится и в 2021 году из‑за продолжающейся пандемии коронавируса. Если Игры не состоятся, Токио, вероятно, получит право на проведение Олимпиады в 2032 году.

«Никто не хочет говорить об этом первым, но все (в правительстве — Прим. ред.) сходятся во мнении, что (провести Олимпийские игры — Прим. ред.) будет слишком сложно. Я не думаю, что это случится», — сказал источник Times в японском правительстве.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в интервью японскому информационному агентству Kyodo заявил, что вероятности повторного переносы или отмены Игр в Токио нет.

В июне оргкомитет спортивного мероприятия официально выступил за упрощение формата проведения турнира. Из‑за дополнительных расходов, связанных с отсрочкой Игр и пандемией, бюджет Олимпиады вырос до 1,64 трлн иен (15,9 млрд долларов).

Первоначально Олимпийские игры должны были пройти в японской столице с 24 июля по 9 августа 2020 года. В связи с распространением коронавируса соревнования перенесли на год. Их планируется провести с 23 июля по 8 августа 2021 года.