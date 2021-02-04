Солист Bring Me The Horizon рассказал о депрессии во время локдауна и реабилитации в монастыре

Фронтмен Bring Me The Horizon Оли Сайкс рассказал, что во время пандемии коронавируса у него началась депрессия. Излечиться от нее ему помогла жизнь в монастыре в Бразилии. Об этом музыкант признался в интервью для NME.

Сайкс отправился в ашрам вместе со своей женой, моделью Алиссой Саллс, после того, как столкнулся с «самой худшей», по его словам, депрессией. По словам артиста, во время нее он не ощущал грусти, но при этом не испытывал вообще ничего.

«На некоторое время я попал в очень темное место, место, в котором я был и раньше, но это стало началом чего‑то прекрасного — повторного обретения себя», — сказал Сайкс.

Супруги прожили вместе с монахами-кришнаитами целый месяц, в течение этого периода они обходились без каких‑либо гаджетов и не имели доступа к сети. «Мы просыпались в пять утра и молились Кришне, пели и танцевали, чтобы просто соединиться с теми, кто мы есть», — вспомнил Сайкс.

По его мнению, монахи — это «самые позитивные и духовные», а также «просто самые счастливые люди в мире». Сайкс отметил, что нахождение в ашраме похоже на реабилитацию, которую проходят бывшие наркоманы.

«Несколько лет назад я был на реабилитации в связи с наркотиками. Но когда я приехал сюда, это был детокс от всего… эмоциональных проблем, зависимости от устройств, зависимости от того, чтобы быть музыкантом», — рассказал Сайкс.

В 2020 году Bring Me The Horizon выпустила альбом «Post Human: Survival Horror». А в начале года, еще до пандемии, «Афиша Daily» поговорила с музыкантами — тогда речь шла об их предыдущей пластинке, эскапизме и консультанте по скорби.