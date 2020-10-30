Bring Me The Horizon выпустили новый альбом «Post Human: Survival Horror»

На пластинке 9 треков, включая оммаж Честеру Беннингтону «Teardrops» , «Obey» , записанный вместе с Yungblud и финальный «One Day The Only Butterflies Left Will Be In Your Chest As You March Towards Your Death» с Эми Ли из Evanescence на фите.

Британская альтернативная метал-группа Bring Me the Horizon выпустила новый альбом «Post Human: Survival Horror». Послушать его можно на всех популярных стриминговых сервисах.

Предыдущий альбом с очень, очень длинным названием Bring Me The Horizon выпустили в прошлом декабре. А после приехали в Россию и дали концерты в Москве и Петербурге. По этому случаю «Афиша Daily» взяла у музыкантов большое интервью.