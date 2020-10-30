перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Татарстане подросток с криками «Алаху акбар!» напал на полицейский участок. Его застрелили 10:18
Каннский кинофестиваль расстелил черную ковровую дорожку в память о жертвах теракта 9:39
Bring Me The Horizon выпустили новый альбом «Post Human: Survival Horror» 8:42
Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн вновь снимутся вместе в триллере «Материнский инстинкт» 3:52
Blumhouse/YouTube В сети появился новый тизер хоррора «Хэллоуин убивает»
В сети появился новый тизер хоррора «Хэллоуин убивает» 3:15
Искусственный интеллект научился диагностировать коронавирус по звукам кашля 2:45
Сэм Смит выпустил третий студийный альбом «Love Goes» 2:22
Ужас пандемии в трейлере триллера «Певчая птица» от продюсера Майкла Бэя 1:58
На Дорогомиловской набережной в Москве построят амфитеатр и смотровые площадки 0:52
Максим Семеляк и Юрий Сапрыкин покинули RTVI после интервью с Андреем Турчаком 0:29
Kristina Litvjak/Unsplash Создательниц подкаста «Новое материнство» вызвали в полицию из‑за выпусков о ЛГБТ-людях
Создательниц подкаста «Новое материнство» вызвали в полицию из‑за выпусков о ЛГБТ-людях Вчера в 23:26
Gorillaz снимут анимационный фильм о себе Вчера в 23:02
Spotify назвал запуск в России самым успешным за все время Вчера в 22:47
Вышел трейлер документального фильма о Фрэнке Заппе Вчера в 22:27
«Что нужно сделать, чтобы получить доброту в этой семье?»: Netflix показал новый трейлер «Короны» Вчера в 22:07
ateliersjeannouvel/Instagram Архитектор Жан Нувель спроектирует отель внутри скалы в Саудовской Аравии
Архитектор Жан Нувель спроектирует отель внутри скалы в Саудовской Аравии Вчера в 21:25
Pornhub создал образовательный сериал о сексе Вчера в 21:03
Теракты в Ницце и Авиньоне, угрозы разработчикам Cyberpunk 2077 и другие новости дня Вчера в 20:53 Дайджест
В Германии автомобиль въехал в пешеходную зону. Один человек погиб, и трое пострадали Вчера в 20:48
В Москве пройдет благотворительная книжная ярмарка в поддержку пострадавших в Нагорном Карабахе Вчера в 20:41
Отключить рекламу

Bring Me The Horizon выпустили новый альбом «Post Human: Survival Horror»

Семён Гудошников
Сегодня в 8:42

Британская альтернативная метал-группа Bring Me the Horizon выпустила новый альбом «Post Human: Survival Horror». Послушать его можно на всех популярных стриминговых сервисах.

На пластинке 9 треков, включая оммаж Честеру Беннингтону «Teardrops», «Obey», записанный вместе с Yungblud и финальный «One Day The Only Butterflies Left Will Be In Your Chest As You March Towards Your Death» с Эми Ли из Evanescence на фите.

Предыдущий альбом с очень, очень длинным названием Bring Me The Horizon выпустили в прошлом декабре. А после приехали в Россию и дали концерты в Москве и Петербурге. По этому случаю «Афиша Daily» взяла у музыкантов большое интервью.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
хип-хоп
Morgenshtern
От рэп-разоблачителя до стадионного артиста
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
ужасы
Сияние
Триллер Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Эми Ли
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить