Bring Me The Horizon выпустили новый альбом «Post Human: Survival Horror»

Британская альтернативная метал-группа Bring Me the Horizon выпустила новый альбом «Post Human: Survival Horror». Послушать его можно на всех популярных стриминговых сервисах.

На пластинке 9 треков, включая оммаж Честеру Беннингтону «Teardrops», «Obey», записанный вместе с Yungblud и финальный «One Day The Only Butterflies Left Will Be In Your Chest As You March Towards Your Death» с Эми Ли из Evanescence на фите.