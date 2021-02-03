В России снимут фильм о первой победе СССР на «Оскаре»

В центре сюжета окажутся студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский, которые осенью 1941 года отказываются от эвакуации и вместо этого отправляются на фронт, когда немецкие войска находились на подступах к Москве. Они становятся свидетелями грандиозной битвы за столицу и снимают об этом фильм. В 1943 году картина получила главную награду на 15-й церемонии вручения премии «Оскар». Персонажи вымышлены, но вдохновлены биографиями реальных кинематографистов.

Российский режиссер Сергей Мокрицкий снимет фильм «Первый „Оскар“», рассказывающий о создании военной документальной картины «Разгром немецких войск под Москвой». Лента была удостоена первого «Оскара» в истории советского кино, напоминает «Кино-театр.ру» .

Роли в проекте исполнят Тихон Жизневский («Топи»), Антон Момот («Кухня»), Дарья Жовнер («Доктор Лиза») и Андрей Мерзликин («Последний министр»). Съемки начались 31 января в городе Медынь Калужской области. «Первый „Оскар“» планируют выпустить с февраля по апрель 2022 года, к 80-летию сражения, показанного в «Разгроме немецких войск под Москвой».

В январе картина «Дорогие товарищи!» российского режиссера Андрея Кончаловского вошла в лонг-лист претендентов на «Оскар» в номинации «Международный художественный фильм». Лента посвящена событиям в Новочеркасске 1962 года. Тогда жители города протестовали против снижения зарплат рабочим и повышения цен на продукты. Мирную демонстрацию расстреляли боевыми патронами. Погибли 26 человек.