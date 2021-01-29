Фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского вошел в лонг-лист «Оскара»

Картина «Дорогие товарищи!» российского режиссера Андрея Кончаловского вошла в список из 93 фильмов, которые заявились на «Оскар» в номинации «Международный художественный фильм». Об этом сообщили организаторы премии.

«Девяносто три страны представили фильмы для рассмотрения в категории „Международный художественный фильм“ на 93-й премии Оскар. (…) Впервые заявки подали Судан, Суринам и Лесото», — говорится в сообщении киноакадемии.

Картина Кончаловского посвящена событиям в Новочеркасске 1962 года. Тогда жители города протестовали против снижения зарплат рабочим и повышения цен на продукты. Мирную демонстрацию расстреляли боевыми патронами. Погибли 26 человек.

Главные роли в фильме исполнили Юлия Высоцкая, Сергей Эрлиш, Юлия Бурова и Андрей Гусев. «Дорогие товарищи!» уже вышли в российский прокат. Посмотреть трейлер можно здесь.

Фильм получил специальный приз жюри на 77-м Венецианском кинофестивале. Подробнее о черно-белой ленте читайте в рецензии «Афиши Daily».