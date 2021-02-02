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США, Великобритания и Германия потребовали немедленно освободить Навального

Семён Гудошников
Сегодня в 22:16

Госсекретарь США Энтони Блинкен, министерство иностранных дел Германии и глава британского МИДа Доминик Рааб призвали немедленно освободить российского оппозиционера Алексея Навального.

«Мы вновь призываем российские власти немедленно и безо всяких условий освободить господина Навального, а также сотни других российских граждан, необоснованно задержанных в последние недели за осуществление своих прав, в том числе права на свободу выражения мнения и на мирные собрания», — заявил госсекретарь США.

Британский министр иностранных дел также потребовал «немедленного и безоговорочного освобождения Алексея Навального и всех мирных демонстрантов и журналистов, арестованных за последние две недели».

«Приговор Алексею Навальному является горьким ударом по твердо установленным свободам, правам и верховенству закона в России. ЕСПЧ уже раскритиковал это дело как безосновательное в 2017 году. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден», — говорится в заявлении МИД Германии.

Ранее Мосгорсуд заменил условный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» — 3,5 года лишения свободы — на реальный, удовлетворив иск ФСИН. Ведомство обвиняло оппозиционера в уклонении от контроля инспекции и нарушении правил отбывания условного срока по делу «Ив Роше». За вычетом 10 месяцев, которые Навальный уже отбыл по этому делу под домашним арестом в 2014 году, он должен будет провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев.

Уголовное дело на Алексея Навального и его брата Олега завели в 2012 году. По версии гособвинения, компания Навальных «Главподписка» оказала услуги «Ив Роше» по завышенным ценам, нанеся ей ущерб в 55 млн рублей.

Несмотря на отказ представителей «Ив Роше» от претензий к «Главподписке», 30 декабря 2014 года Алексея Навального приговорили к трем с половиной годам условно с испытательным сроком на пять лет, а его брата к трем с половиной годам тюрьмы. Позже испытательный срок политика увеличили на год — он закончился 30 декабря 2020 года.

В 2017 году Европейский суд по правам человека назвал судебное разбирательство по делу «Ив Роше» несправедливым и обязал российские власти выплатить братьям компенсации. В апреле 2018 года Верховный суд России признал приговор законным и оставил его в силе, но компенсации Навальным все же выплатили.

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