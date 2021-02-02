Капитан Томас Мур, собравший более 30 млн фунтов для медиков, умер в возрасте 100 лет

Британский ветеран Второй мировой войны Томас Мур, который собрал больше 30 млн фунтов стерлингов (около 3 млрд рублей) врачам, умер в возрасте 100 лет. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на заявление дочери Мура Ханны Ингрэм-Мур.

Он отметила, что ветеран в течение последних недель лечился от пневмонии, а на прошлой неделе сдал положительный тест на COVID-19. Накануне Мура госпитализировали, поскольку у него начались проблемы с дыханием.

«Последний год жизни нашего отца был просто замечательным. Он помолодел и испытал то, о чем давно мечтал. Хотя он оказался в сердцах многих лишь на короткое время, он был невероятным отцом и дедушкой и навсегда останется в наших сердцах», — сказала дочь капитана.

Томас Мур стал известен тем, что устроил в апреле прошлого года благотворительный марафон с целью сбора средств для британских медиков. За месяц до своего столетия он пообещал в течение десяти дней ходить вокруг дома по десять кругов на специальных ходунках для взрослых. В результате ветеран собрал 33 млн фунтов стерлингов. После этого королева Великобритании Елизавета II посвятила Мура в рыцари.