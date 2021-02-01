100-летний Томас Мур, собравший более 30 млн фунтов для медиков, госпитализирован с коронавирусом

Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур, который собрал больше 30 млн фунтов стерлингов (около 3 млрд рублей) врачам, попал в больницу с коронавирусом. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на заявление его дочери Ханны Инграм-Мур.

Она написала, что ее отца 31 января госпитализировали в больницу Бэдфорда, поскольку у него начались проблемы с дыханием. Последние несколько недель капитан лечился от пневмонии, а на прошлой неделе получил положительный тест на COVID-19.

Дочь Мура уточнила, что он находится в обычной палате, а не в реанимации и отделении интенсивной терапии.

Представитель семьи ветерана рассказал агентству, что Мур еще не получил вакцину от коронавируса, так как принимал лекарства для лечения пневмонии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пожелал ему скорейшего выздоровления и отметил, что своим примером Мур вдохновил всю нацию.

Томас Мур стал известен тем, что устроил в апреле прошлого года благотворительный марафон с целью сбора средств для британских медиков. За месяц до своего 100-летия он пообещал в течение десяти дней проходить вокруг дома по десять кругов на специальных ходунках для взрослых. В результате ветеран собрал 33 млн фунтов стерлингов. После этого королева Великобритании Елизавета II посвятила Мура в рыцари.