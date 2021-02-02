В Китае накрыли производство поддельных вакцин от коронавируса. Их собирались продавать за рубеж

Китайские полицеские задержали 80 участников группировки, производившей поддельные вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Xinhua News Agency.

Суммарно было конфисковано более 3000 доз поддельных препаратов, в которых использовали физиологический раствор. Злоумышленники работали как минимум с сентября прошлого года в ряде городов Китая и продавали прививки.

Газета Global Times отмечает, что преступники планировали организовать поставки за границу. Официальный представитель МИД Ван Вэньбинь подтвердил эту информацию, но не стал называть конкретные страны. Он отметил, что все государства, куда мог попасть контрафакт, будут оповещены.

Согласно данным DW News, это первый случай изъятия поддельных вакцин в Китае. Пока в стране есть только один препарат, одобренный для использования. Его произвела госкомпания Sinopharm.

Ранее специалисты Sinopharm оценили эффективность своей вакцины против коронавируса в 79,34%. Препарат доказал свою безопасность и эффективность — после двух прививок иммунитет к вирусу приобрели 99,52% добровольцев.