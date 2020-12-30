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Создатели первой китайской вакцины Sinopharm заявили о ее эффективности на 79%

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:35

Китайская фармацевтическая компания Sinopharm оценила эффективность своей вакцины против коронавируса в 79,34%. Об этом сообщает South China Morning Post.

Такой результат был получен в ходе промежуточного этапа третьей фазы испытаний. По данным исследователей, вакцина доказала свою безопасность и эффективность — после двух прививок иммунитет к вирусу приобрели 99,52% добровольцев.

Клинические испытания китайской вакцины проводятся в разных странах, включая ОАЭ, Бахрейн, Иорданию, Перу и Аргентину. В ОАЭ сообщили, что препарат в ходе испытаний доказал эффективность в 86%. Власти этой страны разрешили использовать препарат для вакцинации населения. Таким же образом поступили и в Бахрейне.

Sinopharm уже подала заявление в надзорные органы КНР для официального одобрения вакцины. В компании утверждают, что препарат соответствует всем китайским требованиям, а также критериям ВОЗ. Однако производитель предоставил мало данных об испытаниях: неизвестно на каком числе людей тестировалась вакцина для достижения таких результатов, или какие именно данные анализировались.

Эффективность вакцины от Sinopharm оказалась ниже, чем заявленные результаты испытаний американских вакцин Pfizer и Moderna — они сообщали, что их препараты действенны почти на 95%. Тем не менее этот показатель больше, чем у британского препарата компании AstraZeneca, показавшего средний результат в 70% процентов. Создатели российской вакцины «Спутник V» оценили эффективность своей разработки в 91,4%.

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