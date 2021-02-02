Ученые из Кембриджа научили шпинат отправлять электронные письма и искать мины

Инженеры Массачусетского технологического института превратили шпинат в датчики, которые реагируют на любые изменения в грунтовых водах. Полученную информацию растения автоматически передают по электронной почте, сообщает Euronews.

Корни шпината обнаруживают в почве ароматические нитросоединения, которые встречаются во взрывчатых веществах. Затем углеродные нанотрубки в листьях излучают сигнал, который считывает инфракрасная камера, и отправляют сообщение ученым.

«Растения — очень хорошие химики-аналитики, — объясняет руководитель исследования Майкл Страно. — У них есть разветвленная корневая сеть в почве, они постоянно отбирают пробы грунтовых вод и самостоятельно обеспечивают перенос этой воды в листья». По его словам, это исследование иллюстрирует, как ученые «преодолели коммуникационный барьер между растениями и людьми».

Помимо предупреждения о наземных минах, растения шпината научились оповещать о загрязнении грунтовых вод и изменениях в окружающей среде. Например, компания Strano изменила способ фотосинтеза и заставила растения обнаруживать оксид азота, который выделяется посредством горения и загрязняет атмосферу.

Ранее ученые из Массачусетского технологического института создали нейросеть, которая определяет коронавирус по звукам кашля. Алгоритм различает инфицированных и здоровых людей с точностью 98,5% с помощью аудиозаписей на смартфоне. Система обучалась на основе десятков тысяч образцов кашля.