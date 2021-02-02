Стравинский и The Beatles в короткометражке о любимой музыке Габриель Шанель

В ролике рассказывают, насколько разнообразными были предпочтения Шанель в музыке: она могла слушать как церковные хоры, так и мелодии из парижских кабаре. В видео говорится о ее дружбе с Игорем Стравинским , который, по словам самой Коко, научил ее всему, что она знает о музыке. Кроме того, однажды она съездила в Лондон, чтобы просто посмотреть концерт The Beatles.

«Если бы жизнь Габриель Шанель была плейлистом, то он был бы эклектичным: от церковных гимнов до джаза в ночных клубах, от арий, сыгранных на рояле в ее салоне, до рок-концертов в Лондоне. Музыка, наполнявшая жизнь мадемуазель, была такой же динамичной, как и она сама», — говорится в описании ролика.

В конце прошлого года Chanel представил свою ежегодную коллекцию Métiers d’Art. Показ состоялся в замке Шенонсо во французской долине Луары, однако из‑за пандемии организаторы шоу решили отказаться от зрителей. От всех, кроме одного: единственным гостем стала актриса и амбассадор модного дома Кристен Стюарт.