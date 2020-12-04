Кристен Стюарт оказалась единственным зрителем на показе Chanel во французском Замке Шенонсо

Chanel представили свою ежегодную коллекцию Métiers d'Art. Показ состоялся в Замке Шенонсо во французской долине Луары, однако из‑за пандемии организаторы шоу решили отказаться от зрителей. От всех, кроме одного — единственным гостем стала актриса и амбассадор модного дома Кристен Стюарт .

Сидя на скамейке в бальном зале, Стюарт наблюдала за моделями в твидовых костюмах и боди, жакетах на голое тело, полупрозрачных платьях с рукавами-буфами и сарафанах. Были также представлены черные атласные юбки, расшитые разноцветными пайетками топы и рубашки с воротником-стойкой. Многие аксессуары украшены бархатом и жемчугом.

При создании коллекции креативный директор бренда Виржини Виар вдохновилась атмосферой замка.

«Это что‑то среднее между анимационным фильмом и сумасшедшими фильмами категории Б, которые я смотрела в детстве. Женщины в них всегда были довольно сексуальными. Меня также очень вдохновили шахматный пол в бальном зале, Екатерина Медичи, Коко Шанель. [Шоу] — это смесь всего», — рассказала Виржини Виар.