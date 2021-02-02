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У Мосгорсуда, где рассматривают дело Навального, задержали более 200 человек

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:37

В районе Мосгорсуда, где во вторник решается вопрос о замене условного срока Алексею Навальному на реальный, задержаны более 200 человек. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова.

По его словам, часть задержанных доставлены в отделения полиции.

Полицейские начали задерживать людей у метро «Преображенская площадь» и по дороге к суду еще до начала заседания. Задерживали в основном молодых людей, которые вызывали подозрение у силовиков.

Утром 2 февраля правоохранительные органы оцепили несколько улиц в районе Мосгорсуда, у самого здания дежурят усиленные наряды полиции и Росгвардии.

Симоновский районный суд Москвы, проводящий выездное заседание в здании Мосгорсуда, рассматривает ходатайство ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальное тюремное заключение. Если суд удовлетворит просьбу ведомства, оппозиционер может получить до 3,5 лет колонии.

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