Первые экодома в Сингапуре введут в эксплуатацию уже в 2023 году

Правительство Сингапура планирует построить умный экогород Тенгах на 42 тыс. домов. Первые объекты будут введены в эксплуатацию в 2023 году и станут частью проекта по снижению углеродных выбросов в атмосферу, сообщает CNN.

Экогород расположится в пяти районах на месте бывшей кирпичной фабрики общей площадью 700 гектаров. Официальные представители прозвали его «лесным городком», потому что будет очень много зелени и скверов.

Появится умное освещение с датчиками движения, автоматический сбор мусора и цифровые дисплеи в домах, которые показывают влияние жителей на окружающую среду. Централизованное кондиционирование воздуха поможет избежать Глобального потепления и избавит жителей от установки неэффективных сплит-систем.

Через центр будет проведен экологический коридор для диких животных, с одной стороны огороженный водосборным бассейном, а с другой — заповедником. Передвигаться по Тенгаху можно будет только на велосипеде или электромобиле, для которых по всему городу установят зарядные станции.

По словам директора группы по исследованиям и планированию Сингапурского совета по жилищному строительству Чонг Фук Лунга, улицы будут подготовлены к использованию технологий будущего. «Когда мы планировали дорожную сеть, мы предвидели будущее, в котором автономные и беспилотные автомобили станут реальностью», — сказал он.

В прошлом месяце похожий проект разработало правительство Саудовской Аравии. В «линейном городе» протяженность 170 км не будет автомобилей и дорог, а поселение расположится на трех уровнях. Начнется широкое использование искусственного интеллекта и возобновляемой энергии.