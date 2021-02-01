В России за сутки выявили 17 648 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 711 заразившихся меньше, чем было вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Свердловской областях, Красноярском крае, Самарской и Вологодской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 868 087. За последние сутки вылечились 18 169 человек, за все время — 3 318 173. За сутки умерли 437 пациентов, за все время — 73 619.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом почти достигло 103 млн человек, более 2,2 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (26,2 млн). На втором и третьем — Индия (10,7 млн) и Бразилия (9,2 млн).