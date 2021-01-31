В России за сутки выявили 18 359 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 673 заразившихся меньше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Свердловской областях, Красноярском крае, Самарской и Вологодской областях.