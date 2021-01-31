В России за сутки выявили 18 359 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 673 заразившихся меньше, чем было вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Свердловской областях, Красноярском крае, Самарской и Вологодской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 850 439. За последние сутки вылечились 20 040 человек, за все время — 3 300 004. За сутки умерли 485 пациента, за все время — 73 182.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 102,5 млн человек, почти 2,2 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (26 млн). На втором и третьем — Индия (10,7 млн) и Бразилия (9,1 млн).