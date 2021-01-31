В Москве задержали мужа политолога Екатерины Шульман

В Москве на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального задержали супруга политолога Екатерины Шульман Михаила. Об этом она сама рассказала РБК.

«Моего мужа остановили для проверки документов, теперь везут нас с еще тремя такими задержанными в ОВД „Басманный“. Я со своим мужем поехала сама, по своей воле. Ничего не предъявляют, говорят просто, что „фейсконтроль“ сработал. Ждем адвокатов от „Агоры“», — рассказала изданию Шульман.

Сейчас политолог вместе с адвокатом «Апологии протеста» Александром Караваевым находится в дежурной части ОВД по Басманному району. Ее мужа уже завели внутрь отдела.

По данным «Апологии протеста», в полиции объяснили задержание Михаила Шульмана тем, что у них сработала система распознавания лиц на камерах видеонаблюдения.

31 января в Москве и других российских городах проходили акции протеста с требованием освободить Алексея Навального, арестованного на 30 суток после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим оружием. По данным «ОВД-инфо» на 18.30, в Москве сегодня задержали более тысячи человек, всего по России — 4096 человек.