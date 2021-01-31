Энн Хэтэуэй и Джаред Лето сыграют в сериале от Apple о крахе компании WeWork

Энн Хэтэуэй и Джаред Лето снимутся в сериале о крахе компании WeWork. Об этом сообщается на сайте компании Apple, занимающейся производством проекта.

Копрорация WeWork занималсь коммерческой недвижимостью и предоставляла рабочие пространства для стартапов и бизнесов. В 2019 году компания оказалась в центре скандала, когда выяснилось, что она слишком много тратит. Убытки достигли такого уровня, что сооснователь и директор WeWork Адам Нейман ушел в отставку.

Шоу, получившее название «WeCrashed», будет состоять из восьми эпизодов. Лето сыграет Ноймана, а Хэтэуэй — его жену и соосновательницу WeWork Ребекку. Артисты также выступят исполнительными продюсерами. Дата выхода сериала пока неизвестна.

Проект будут снимать Джон Рекуа и Гленн Фикарра. Над созданием работали Ли Айзенберг и Дрю Кревелло.

Ранее стало известно, что Джаред Лето вновь поработает с режиссером Дарреном Аронофски, под руководством которого он 20 лет назад сыграл одну из своих самых значимых ролей в драме «Реквием по мечте». Они объединятся для создания хоррора «По течению» («Adrift»), основанного на рассказе японского писателя Кодзи Судзуки, — автора «Звонка» и «Темных вод».