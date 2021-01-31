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Джон Красински исполнил несуществующую вступительную песню из сериала «Офис» в «Saturday Night Live»

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:54

Актер и режиссер Джон Красински исполнил пародию на вступительную песню из сериала «Офис», в котором он сыграл одну из главных ролей. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Красинки принял участие в новом выпуске шоу «Saturday Night Live», одним из скетчей которого, стала вымышленная реклама альбома со вступительными песнями, записанными для популярных сериалов, которые якобы в итоге были забракованы. В своей песне актер просто описал, что показывают во время заставки «Офиса» и назвал персонажа Дуайта Шрута плохим парнем.

Скетч стал не единственным номером нового выпуска SNL, где обыграли известное шоу канала NBC. Во время вступительного диалога Красински участники труппы просили его «изобразить „Офис“» и «поцеловать Пэм».

В последнем эпизоде SNL гостем стала актриса Кристен Уиг, которая исполнила во одной из сценок пародию на комедию «Один дома 2» с Маколеем Калкином. 

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