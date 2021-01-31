Джон Красински исполнил несуществующую вступительную песню из сериала «Офис» в «Saturday Night Live»

Актер и режиссер Джон Красински исполнил пародию на вступительную песню из сериала «Офис», в котором он сыграл одну из главных ролей. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Красинки принял участие в новом выпуске шоу «Saturday Night Live», одним из скетчей которого, стала вымышленная реклама альбома со вступительными песнями, записанными для популярных сериалов, которые якобы в итоге были забракованы. В своей песне актер просто описал, что показывают во время заставки «Офиса» и назвал персонажа Дуайта Шрута плохим парнем.