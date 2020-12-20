Кристен Уиг исполнила пародию на «Один дома 2» в «Saturday Night Live»

В шоу разыграли альтернативную концовку фильма, в которой главный герой Кевин Маккалистер на прощание встречает спасшую его бездомную женщину. Когда он говорит ей, что живет один в большом номере отеля «Плаза», женщина начинает намекать ему, что он мог бы ей помочь. Кевин долго не может сообразить, о чем она говорит ему, и как только он решает приютить ее, появляются грабители.

Актриса Кристен Уиг («Марсианин», «Невероятная жизнь Уолтера Митти») приняла участие скетче, пародирующем рождественскую комедию «Один дома 2» с Маколеем Калкином. Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

Кристен Уиг была участницей труппы SNL с 2005-го по 2012 год, отыграв в шоу семь сезонов. После этого она несколько раз появлялась в программе как гостья и ведущая.

На прошлой неделе ведущим SNL стал актер Тимоте Шаламе. В одном из номеров он спародировал певца Гарри Стайлза.