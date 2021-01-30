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Объединенная сеть кинотеатров объявила скидки на сеансы 31 января

Семён Гудошников
Сегодня в 20:47

Объединенная сеть кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино») объявила скидки на сеансы 31 января. На утренние показы билеты стоят от 100 рублей, на дневные — от 200, на вечерние — от 300. Об этом «Афише Daily» рассказали в компании.

«Ослабление части антиковидных запретов — отличный повод позвать всех в кино! Поэтому 31 января Объединенная сеть кинотеатров „Синема Парк“ и „Формула Кино“ приглашает всех киноманов порадоваться вместе», — заявили в объединенной сети кинотеатров.

Узнать подробности акции и купить билеты можно на сайте компании и в кассах кинотеатров.

В Объединенную киносеть входит 77 кинотеатров в 30 городах России. Прошлым летом компания открыла свой первый автокинотеатр — в Зеленограде.

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