Мэрия Москвы не будет платить компенсацию магазинам и кафе, которые вынуждены закрыться 31 января

Правительство Москвы заявило, что магазинам и ресторанам, которые будут закрыты 31 января, не выплатят компенсации за убытки. Об этом сообщил Глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк изданию «Подъем».

В этот день в центре Москвы пройдет несогласованный митинг в поддержку Алексея Навального. Немерюк пояснил, что закрытие магазинов — это стандартная процедура во время акций или праздников.

«Мы не закрываем их по требованию, мы им рекомендуем закрыться. И в принципе такая практика существует: на 9 мая также все закрываются, и на какие‑то другие даты. Поэтому никаких компенсаций не предусмотрено», — сказал чиновник.

Ранее стало известно, что 31 января с 8.00 будет закрыто семь станций метро, «в связи с поступающими из средств массовой информации и сети интернет призывами граждан к участию» в митингах. В МВД пояснили, что транспорт вернется к работе в привычном режиме по особому распоряжению полиции.