В Москве 31 января закроют семь центральных станций метро

В Москве 31 января, в день запланированной несогласованной акции протеста, закроют семь центральных станций метро. Об этом сообщил «Интерфакс».

С 8.00 пассажиры не смогут воспользоваться для выхода и входа станциями «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город». Когда ограничения будут сняты, неизвестно.

В МВД пояснили, что метро вернется к работе в привычном режиме по особому распоряжению полиции. Специальные меры, как подчеркнули в ведомстве, вводятся «в связи с поступающими из средств массовой информации и сети интернет призывами граждан к участию» в митингах.

Накануне «Интерфакс» передавал, что 31 января в столице по распоряжению правоохранительных органов будут закрыты многие оружейные магазины.