Роскомнадзор вызвал для разъяснения представителей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте»

Роскомнадзор вызвал руководство TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» на разговор об ответственности за неудаление призывов к участию в несогласованных акциях. Об этом ведомство

сообщило в своих соцсетях.

Служба отправила владельцам видеосервиса, мессенджера и социальных сетей письма с требованием «прибыть для разъяснения». Представителям платформ намереваются рассказать о статье 13.41 Кодекса России об административных правонарушениях.

Согласно ей, «нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации» влечет штраф юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. За повторное правонарушение сумма может быть увеличена до 10% годовой выручки компании.

«Законодательство также позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаления. Такое право дает ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“», — напомнили в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор уже обещал оштрафовать TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube за то, что они не удалили 170 публикаций с призывами к подросткам идти на акции протеста.