перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Beastie Boys/Facebook Beastie Boys выставили на торги памятные предметы группы
Beastie Boys выставили на торги памятные предметы группы 12:20
«Мумий Тролль» представил макси-сингл «Ecosystem» и выпустил клип на одну из песен 12:12
В России за сутки выявили 19 238 случаев коронавируса 11:47
Тимоте Шаламе и Лука Гуаданьино воссоединятся для съемок романтического фильма ужасов 11:25
Фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского вошел в лонг-лист «Оскара» 11:07
Послушайте новый альбом калифорнийцев Weezer «OK Human» 10:40
ATL ACIDHOUZE/YouTube ATL сжигает гроб с долларами в новом клипе «Серпантин»
ATL сжигает гроб с долларами в новом клипе «Серпантин» 10:33
Росстат: число граждан, живущих за чертой бедности выросло до 19,6 млн человек 10:15
Минобрнауки объявило о возвращении вузов к очному обучению с 8 февраля 9:57
Мартин Гор из Depeche Mode выпустил сольный мини-альбом «The Third Chimpanzee» 9:43
Madlib представил новый альбом «Sound Ancestors». Над аранжировками к нему работал Four Tet 9:35
Послушайте новый альбом Motorama «Before The Road» 8:45
Quiver Distribution/YouTube Гэри Олдман, Арми Хаммер, Эванджелин Лилли и секреты наркобизнеса в дебютном трейлере «Кризиса»
Гэри Олдман, Арми Хаммер, Эванджелин Лилли и секреты наркобизнеса в дебютном трейлере «Кризиса» 4:40
Джаред Лето и Даррен Аронофски вновь поработают вместе спустя 20 лет после «Реквиема по мечте» 3:51
«Осветлившая себя»: журналиста «Коммерсанта» осудили за оскорбление девушки-альбиноса 3:06
Роберт Дауни-мл. займется инвестициями в экологические стартапы 1:42
Василий Лановой умер после госпитализации с COVID-19 0:08
kievskyyy/Instagram Тикток-блогера Костю Киевского арестовали на два месяца за повреждение машины ФСБ на митинге
Тикток-блогера Костю Киевского арестовали на два месяца за повреждение машины ФСБ на митинге Вчера в 23:51
Группа Duran Duran записала кавер на трек Дэвида Боуи «Five Years» Вчера в 23:08
HBO выпустит документальный фильм о начале пандемии коронавируса Вчера в 22:17
Отключить рекламу

Beastie Boys выставили на торги памятные предметы группы

Константин Зорниченко
Сегодня в 12:20

Участник Beastie Boys Майк Ди выставил на торги памятные предметы, связанные с иcторией группы. Об этом музыкант сообщил в инстаграме.

В качестве лотов Майкл Даймонд (настоящее имя участника коллектива) предложил награду MTV Video Music Awards, которую Beastie Boys получили за клип на песню «Intergalactic». Кроме того, всем желающим предлагают поторговаться за таблички о достижении статуса платинового к альбом «Paul’s Boutique» и «Ill Communication».

Майк Ди рассказал, что все эти предметы хранились у его матери, Хестер Даймонд, но в прошлом году она умерла. Рэпер объяснил, что ему всегда было некомфортно держать такие вещи у себя.

Вырученные на аукционе деньги пойдут организации Good Eats Program, которая доставляет бесплатную еду нуждающимся детям в конце каждой недели. Отмечается, что у Хестер Даймонд была своя крупная коллекция картин, которая оценивалась в 30 млн долларов. Ее распродали на аукционе в прошлом году.

В сентябре прошлого года Beastie Boys опубликовали запись своего последнего выступления — на музыкальном фестивале Bonnaroo в 2009 году. Концерт прошел незадолго до того, как у участника группы Адама Яука (MCA) диагностировали рак. Артисты исполнили песни с классических альбомов «Ill Communication», «Check Your Head» и «Hello Nasty», а также вместе с Насом представили трек «Too Many Rappers» с грядущей (на тот момент) пластинки «Hot Sauce Committee» (вышла в 2011 году).

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Охотник на монстров
Милла Йовович снова сражается с инопланетными тварями
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
триллер
Дьявол в деталях
Еще один «Настоящий детектив»
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мелодрама
Рассекая волны
Мелодрама Ларса фон Триера про девушку с золотым сердцем

Другие материалы по темам

Люди
Майкл Даймонд
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить