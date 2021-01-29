Beastie Boys выставили на торги памятные предметы группы

В качестве лотов Майкл Даймонд (настоящее имя участника коллектива) предложил награду MTV Video Music Awards, которую Beastie Boys получили за клип на песню «Intergalactic». Кроме того, всем желающим предлагают поторговаться за таблички о достижении статуса платинового к альбом «Paul’s Boutique» и «Ill Communication».

Участник Beastie Boys Майк Ди выставил на торги памятные предметы, связанные с иcторией группы. Об этом музыкант сообщил в инстаграме.

Майк Ди рассказал, что все эти предметы хранились у его матери, Хестер Даймонд, но в прошлом году она умерла. Рэпер объяснил, что ему всегда было некомфортно держать такие вещи у себя.

Вырученные на аукционе деньги пойдут организации Good Eats Program, которая доставляет бесплатную еду нуждающимся детям в конце каждой недели. Отмечается, что у Хестер Даймонд была своя крупная коллекция картин, которая оценивалась в 30 млн долларов. Ее распродали на аукционе в прошлом году.

В сентябре прошлого года Beastie Boys опубликовали запись своего последнего выступления — на музыкальном фестивале Bonnaroo в 2009 году. Концерт прошел незадолго до того, как у участника группы Адама Яука (MCA) диагностировали рак. Артисты исполнили песни с классических альбомов «Ill Communication», «Check Your Head» и «Hello Nasty», а также вместе с Насом представили трек «Too Many Rappers» с грядущей (на тот момент) пластинки «Hot Sauce Committee» (вышла в 2011 году).