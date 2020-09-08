В сети появился трейлер фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи»

Картина вошла в основную программу Венецианского кинофестиваля. Фильм рассказывает о расстреле мирной демонстрации рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода в 1962 году — во время этих трагических событий погибли 25 человек, а еще более 85 были ранены.

В сети появился трейлер нового фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», сообщает «Медуза». Издание выложило ролик у себя на сайте.

По словам Кончаловского, он хотел снять фильм о поколении своих родителей — людях, «которые сражались и выжили во Второй мировой войне и были убеждены, что можно умереть «за родину, за Сталина», и безоговорочно верили в коммунистические идеалы».

Главную роль в фильме исполнила Юлия Высоцкая, она сыграла убежденную коммунистку, верящую в светлое будущее. Посмотреть на ее актерскую работу можно будет в кинотеатрах в ноябре. А премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале 7 сентября.