HBO выпустит документальный фильм о начале пандемии коронавируса

HBO выпустит фильм режиссера-документалистки Нанфу Ванг «На одном дыхании» («In the Same Breath»), посвященный началу пандемии коронавируса. Об этом сообщил Variety.

Премьера проекта, в котором телесеть участвует как продюсер и дистрибьютор, пройдет на этой неделе в рамках американского фестиваля независимого кино «Сандэнс». В 2019 году на этом же смотре Ванг получила главный приз за другую свою документальную работу — «Нация одного ребенка».

Над новой картиной вместе с кинематографисткой работала команда полевых продюсеров и операторов, в том числе Цзялин Чжан, Джули Голдман, Кристофер Клементс, Кэролин Хепберн, Сара Родригес, Нэнси Абрахам и Лиза Хеллер.

Они расследовали медиакампанию, предпринятую властями Китая в целях сокрытия информации о COVID-19 в первые дни эпидемии. В фильме Ванг рассказывает не только о столкновении Китая с коронавирусом, но и о событиях в США: реакции американских политиков на распространение инфекции и неудавшейся попытке остановить пандемию.