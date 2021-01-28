HBO выпустит документальный фильм о начале пандемии коронавируса

HBO выпустит фильм режиссера-документалистки Нанфу Ванг «На одном дыхании» («In the Same Breath»), посвященный началу пандемии коронавируса. Об этом сообщил Variety.
Премьера проекта, в котором телесеть участвует как продюсер и дистрибьютор, пройдет на этой неделе в рамках американского фестиваля независимого кино «Сандэнс». В 2019 году на этом же смотре Ванг получила главный приз за другую свою документальную работу — «Нация одного ребенка».
Над новой картиной вместе с кинематографисткой работала команда полевых продюсеров и операторов, в том числе Цзялин Чжан, Джули Голдман, Кристофер Клементс, Кэролин Хепберн, Сара Родригес, Нэнси Абрахам и Лиза Хеллер.
Они расследовали медиакампанию, предпринятую властями Китая в целях сокрытия информации о COVID-19 в первые дни эпидемии. В фильме Ванг рассказывает не только о столкновении Китая с коронавирусом, но и о событиях в США: реакции американских политиков на распространение инфекции и неудавшейся попытке остановить пандемию.
«Уровень цензуры и надзора в период COVID-19 — это то, чего я раньше никогда не видела. У нас было несколько человек, которые работали над фильмом и в разное время были допрошены властями. Часть отснятого ими материала была конфискована, или им пришлось прекратить участие в проекте. Некоторые были так запуганы, что пересмотрели свой выбор профессии», — рассказала Ванг.
Документальное исследование можно будет посмотреть на телеканале HBO уже в этом году. Кроме того, фильм ожидает релиз на стриминговом сервисе HBO Max. Он намечен на конец 2021 года.
Ранее документальный проект о коронавирусе выпустил Netflix. Он назывался «Коронавирус: Explained». «Афиша Daily» рассказывала подробно о картине.
Первая вспышка коронавируса была зафиксирована в китайской провинции Ухань в декабре 2019 года. По мнению американских журналистов, масштаб распространения заболевания мог быть занижен в десять раз.