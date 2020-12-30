Bloomberg: масштаб распространения COVID-19 в Ухане мог быть занижен в 10 раз

Масштаб распространения коронавируса в китайском городе Ухань, в котором началась пандемия, мог быть занижен в десять раз. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на доклад китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

В апреле ученые обнаружили антитела в крови 4,4% из 34 тыс. жителей Уханя. Это означает, что среди всех 11 млн горожан могли переболеть COVID-19 до полумиллиона человек. Официальная статистика за апрель утверждала, что заболевших было 50 тыс. человек, то есть почти в десять раз меньше.

Жесткий локдаун в Ухане, как отмечают исследователи, помог сдержать распространение заболевания. В частности, в провинции Хубэй, где расположен город, благодаря закрытию транспортного сообщения на три месяца доля пациентов с антителами сократилась до 0,44%.

Более того, только двое из 12 тыс. человек в шести других провинциях, сдавшие тесты на антитела, получили положительные результаты. Это свидетельствует о чрезвычайно низкой распространенности вируса в остальных частях Китая.