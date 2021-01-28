Варежки Берни Сандерса помогли собрать на благотворительность 1,8 млн долларов

Варежки сенатора Берни Сандерса, которые он надел на инаугурацию президента, помогли собрать на благотворительность 1,8 млн долларов. Об этом сообщает CBS.
Шерстяные варежки, связанные преподавательницей из Вермонта, получили невероятную популярность в интернете, а снимок с Сандерсом в них расхватали на мемы. Через несколько дней после инаугурации на сайте сенатора появился мерч с тем самым снимком. Его раскупили почти моментально.
Все собранные от продажи деньги направят благотворительным организациям Вермонта. Среди них региональное агентство по вопросам старения, сеть родителей и детей, центр престарелых и другие.
«Мы с Джейн (жена сенатора. — Прим. ред.) были поражены творчеством, проявленным таким количеством людей за последнюю неделю. И мы рады, что можем использовать мою интернет-известность, чтобы помочь нуждающимся Вермонта», — сказал Сандерс.
Выразительная фотография сенатора в варежках, пуховике и медицинской маске сделала его главным героем инаугурации Байдена. На ее основе появились не только мемы и мерч, но и игрушки. Куклу Сандерса, связанную жительницей Техаса Тоби Кинг, недавно продали на аукционе за 20,3 тыс. долларов (примерно 1,5 млн рублей).