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Варежки Берни Сандерса помогли собрать на благотворительность 1,8 млн долларов

Семён Гудошников
Сегодня в 14:55

Варежки сенатора Берни Сандерса, которые он надел на инаугурацию президента, помогли собрать на благотворительность 1,8 млн долларов. Об этом сообщает CBS.

Шерстяные варежки, связанные преподавательницей из Вермонта, получили невероятную популярность в интернете, а снимок с Сандерсом в них расхватали на мемы. Через несколько дней после инаугурации на сайте сенатора появился мерч с тем самым снимком. Его раскупили почти моментально.

© store.berniesanders.com

Все собранные от продажи деньги направят благотворительным организациям Вермонта. Среди них региональное агентство по вопросам старения, сеть родителей и детей, центр престарелых и другие.

«Мы с Джейн (жена сенатора. — Прим. ред.) были поражены творчеством, проявленным таким количеством людей за последнюю неделю. И мы рады, что можем использовать мою интернет-известность, чтобы помочь нуждающимся Вермонта», — сказал Сандерс.

Выразительная фотография сенатора в варежках, пуховике и медицинской маске сделала его главным героем инаугурации Байдена. На ее основе появились не только мемы и мерч, но и игрушки. Куклу Сандерса, связанную жительницей Техаса Тоби Кинг, недавно продали на аукционе за 20,3 тыс. долларов (примерно 1,5 млн рублей).

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