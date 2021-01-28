Варежки Берни Сандерса помогли собрать на благотворительность 1,8 млн долларов

Варежки сенатора Берни Сандерса, которые он надел на инаугурацию президента, помогли собрать на благотворительность 1,8 млн долларов. Об этом сообщает CBS.

Шерстяные варежки, связанные преподавательницей из Вермонта, получили невероятную популярность в интернете, а снимок с Сандерсом в них расхватали на мемы. Через несколько дней после инаугурации на сайте сенатора появился мерч с тем самым снимком. Его раскупили почти моментально.