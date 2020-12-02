Бенедикт Камбербэтч, Джоди Фостер и Шейлин Вудли в трейлере «The Mauritanian»

В сети появился трейлер британо-американской драмы «The Mauritanian» («Мавританец», или «Заключенный номер 760») режиссера Кевина Макдональда, известного по фильму «Последний король Шотландии» и документальной ленте «Однажды в сентябре».
Ролик позволяет впервые взглянуть на персонажей Бенедикта Камбербэтча, Джоди Фостер, Тахара Рахима и Шейлин Вудли — они играют в картине главные роли. Действие фильма разворачивается вокруг заключенного тюрьмы Гуантанамо, обвиненного в теракте 11 сентября.
Его имя — Мохамеду Ульд Слахи, он мавританец и предполагаемый вербовщик террористов-смертников. Он находится под стражей уже 14 лет, но официальное обвинение ему так и не вынесено. Две юристки решаются помочь заключенному без приговора.
Драма основана на реальных событиях. В основе фильма — мемуары Слахи под названием «Дневник Гуантанамо». Над сценарием ленты работали М.Б. Трейвен, Рори Хейнс и Сохраб Ноширвани. Среди продюсеров картины — Бенедикт Камбербэтч и Майкл Броннер.
Фильм выйдет в прокат 19 февраля 2021 года. Когда состоится премьера «Мавританца» в России, пока неизвестно.