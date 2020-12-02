Бенедикт Камбербэтч, Джоди Фостер и Шейлин Вудли в трейлере «The Mauritanian»

В сети появился трейлер британо-американской драмы «The Mauritanian» («Мавританец», или «Заключенный номер 760») режиссера Кевина Макдональда, известного по фильму «Последний король Шотландии» и документальной ленте «Однажды в сентябре».

Ролик позволяет впервые взглянуть на персонажей Бенедикта Камбербэтча, Джоди Фостер, Тахара Рахима и Шейлин Вудли — они играют в картине главные роли. Действие фильма разворачивается вокруг заключенного тюрьмы Гуантанамо, обвиненного в теракте 11 сентября.

Его имя — Мохамеду Ульд Слахи, он мавританец и предполагаемый вербовщик террористов-смертников. Он находится под стражей уже 14 лет, но официальное обвинение ему так и не вынесено. Две юристки решаются помочь заключенному без приговора.